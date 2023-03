Defensie waakt over klapmutsen bij NAVO-schietterein op Vlieland

Maandag is op Vlieland een klapmutsjong geboren. 'Deze zeehondensoort staat op de rode lijst van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur. Dat is dan ook de reden dat Defensie moeder en pup in de gaten houdt', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.