Brand in Nieuw Buinen

Bij een vrijstaande woning aan het Zuiderdiep in Nieuw-Buinen heeft donderdagochtend enige tijd een brand gewoed. Een bijgebouw naast de woning stond in brand.

Brand onder controle

Brandweerkorpsen uit 2e Exloërmond, Borger, Gieten en Stadskanaal zijn opgeroepen om de brand te bestrijden. Na een half uur had de brandweer de brand onder controle. In het schuurtje werd nog wel een kleine gasfles aangetroffen, deze werd snel veilig gesteld al was deze al wel aangevreten door het vuur.

Geen gewonden

Er raakte niemand gewond bij de brand. Het is onbekend hoe de brand is ontstaan. Volgens de brandweer stond in het bijgebouw een scooter/bromfiets en een elektrische fiets. Of één van deze de veroorzaker van de brand is moet onderzocht worden. Het Zuiderdiep was tijdens de bluswerkzaamheden afgesloten voor het verkeer.