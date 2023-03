'Nederland loopt vooruit op Europese eis van statiegeld op blikjes'

Vanaf 1 april zit er op de meeste blikjes in Nederland statiegeld. We kennen dit systeem natuurlijk al van grote plastic flessen, bierkratten en sinds kort ook kleine plastic flesjes, die kunnen worden ingeleverd bij de supermarkt. In andere Europese landen zoals Duitsland, Kroatië en de Scandinavische landen zit er al veel langer statiegeld op blik en in Europese wetgeving die nu voorligt staat dat dit voor 1 januari 2029 in heel Europa zal moeten gelden. Nederland loopt met de invoering dus vooruit op Europese regels. Een goede zet in de strijd tegen zwerfafval.

Ingelise de Boer, woordvoerder Europese Commissie in Nederland: 'De gemiddelde Europeaan produceert bijna 180 kilo verpakkingsafval per jaar. 40 procent van het nieuw geproduceerde plastic en 50 procent van het papier in de EU wordt gebruikt voor verpakkingen. Zonder maatregelen zal deze berg blijven groeien. Eind november vorig jaar kwam de Europese Commissie daarom met nieuwe regels voor recycling en hergebruik. Naast statiegeld op blikjes wil Europa bijvoorbeeld de mini-shampooflesje in hotels vervangen door navulbare pompfles en wegwerpcupjes met koffiemelk in de horeca door een melkkannetje op tafel.'

Op deze manier wil Europa in 2040 het verpakkingsafval per EU-land per hoofd van de bevolking met 15 procent verminderen ten opzichte van 2018. Het voorstel - onderdeel van de Europese Green Deal van Frans Timmermans - ligt nu bij het Europees Parlement en de EU-lidstaten, die hier een besluit over moeten nemen.