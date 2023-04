Lek in nieuwe Maasdeltatunnel

Gisteren is het eerste tunneldeel van de Maasdeltatunnel succesvol afgezonken. Het tunneldeel ligt op de juiste locatie. Vannacht ontstond kortsluiting door lekkage bij de kop van het tunneldeel, waar over twee weken het andere tunneldeel aan gekoppeld gaat worden. Hierdoor werken de pompen niet die het water uit het tunneldeel moeten halen.

Duikers zijn hard aan het werk om de lekkage te dichten. Een deel van de lekkage hebben zij al kunnen dichten, maar er is helaas meer tijd voor nodig. Voor de scheepvaart op het Scheur (de Nieuwe Waterweg) betekent dit een langere stremming tot zondag 2 april 07.00 uur.

Naast het werk door de duikers, leggen we extra leidingen aan en plaatsen we extra pompen om water uit het tunneldeel te kunnen pompen. We werken samen met bouwcombinatie BAAK om het werk zo snel mogelijk af te kunnen maken, zodat de vaarweg weer kan worden vrijgegeven. Maasvlakte en Europoort zijn wel voor de scheepvaart bereikbaar.