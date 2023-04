Profvoetballer krijgt 2,5 jaar cel voor ongeval A4 waarbij kind (4) omkwam

A4 Hoofddorp

'Dat gebeurde op 14 november 2021 op de A4 bij Hoofddorp. De verdachte reed met te veel drank op en heeft veel te hard gereden. Hij krijgt een celstraf opgelegd van 30 maanden. Ook krijgt de man een rijontzegging van 4 jaar', aldus de rechtbank.

Het verkeersongeval

De man reed rond 1 uur in de nacht van 14 november 2021 op de A4 vanuit Amsterdam in de richting van Leiden/Den Haag. Ter hoogte van Hoofddorp reed de verdachte met hoge snelheid van achteren op een andere personenauto met daarin een gezin met twee jonge kinderen. Hun auto ging door de aanrijding tollen en kwam zo'n 200 meter verderop op de vluchtstrook tot stilstand. Als gevolg van het ongeluk is het 4-jarige slachtoffer overleden. De ouders van het kind en de verdachte en zijn bijrijder raakten gewond. Op de plaats van het ongeval zei de verdachte dat hij de auto niet had bestuurd. Later die dag bekende hij alsnog dat hij wel de bestuurder was.

Aanrijding met 193 km/h

Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut bleek dat de auto van de verdachte zonder te remmen met een snelheid van 193 kilometer per uur tegen de auto van het gezin is gereden. Ter plaatse gold op dat moment in plaats van 100 net weer een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur. Uit een ademanalyse is gebleken dat de verdachte ten tijde van het ongeval onder invloed was van meer dan twee keer zoveel alcohol als de hoeveelheid die is toegestaan, namelijk 515 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht terwijl de grens ligt op 220 microgram.

'Geen gordel'

Volgens de verdediging is er een zeer reële mogelijkheid dat het overleden slachtoffer op het moment van het ongeval geen gordel droeg. Zijn moeder heeft verklaard dat ze voor vertrek controleerde of hun zoontje goed in de autostoel vastzat. De rechtbank overweegt dat zelfs als het slachtoffer geen autogordel zou hebben gedragen tijdens de botsing, zijn overlijden als gevolg van het ongeval dat de verdachte heeft veroorzaakt aan hem kan worden toegerekend.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de verdachte opzettelijk de verkeersregels in ernstige mate heeft overtreden, waardoor hij groot gevaar voor anderen heeft veroorzaakt. Dat is ook gebleken uit dit verkeersongeval. Zijn rijgedrag wordt door de rechtbank aangemerkt als roekeloos. Dat betekent dat hij de zwaarste vorm van schuld heeft aan het ongeval.

'Onomkeerbaar verlies'

De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij met dit gedrag een onomkeerbaar verlies en immens leed heeft toegebracht aan de nabestaanden van het 4-jarige slachtoffer. Dit blijkt ook uit de slachtofferverklaring die de moeder van het jongetje op zitting heeft voorgedragen. De rechtbank is zich ervan bewust dat geen enkele strafoplegging het verdriet en de pijn dat zijn overlijden teweeg brengt kan wegnemen.

2,5 jaar celstraf

De rechtbank houdt er rekening mee dat de verdachte verder geen strafblad heeft en dat hij verantwoordelijkheid voor zijn handelen heeft genomen en berouw heeft getoond. Ook weegt de rechtbank mee dat de media-aandacht naar aanleiding van het ongeval gevolgen heeft gehad voor zijn loopbaan als professioneel voetballer. Verder heeft de rechtbank gekeken naar straffen die in vergelijkbare zaken worden opgelegd. Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf van 30 maanden op zijn plaats is. Daarnaast mag de verdachte 4 jaar lang geen auto besturen.