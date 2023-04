16-jarige jongen gewond bij steekincident Vlaardingen

Bij een steekincident tussen twee jongens is maandagavond op de Sweelinckstraat een 16-jarige jongen uit Vlaardingen gewond geraakt. Hij wordt behandeld in een ziekenhuis. De andere betrokken jongen raakte mogelijk ook gewond, maar is nog niet gevonden.

Om 17:45 uur werd het steekincident gemeld. Volgens getuigen had het tweetal ruzie, waarna vermoedelijk gestoken werd door beide jongens. De 16-jarige jongen is waarschijnlijk door iemand anders naar het ziekenhuis gebracht, want toen hulpdiensten arriveerden was hij niet meer in de omgeving van de Sweelinckstraat. Ook de andere betrokken jongen werd niet aangetroffen. Naar hem wordt nog gezocht.