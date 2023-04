Gorilla Bokito overleden

Geheel onverwacht is gorilla Bokito uit Diergaarde Blijdorp dinsdag 4 april overleden. Hij voelde zich sinds afgelopen zondag niet lekker. Maandag is zijn mest onderzocht en werd hij extra geobserveerd. Dinsdag was er nog steeds geen verbetering in zijn situatie. Daarom is besloten hem verder te onderzoeken en vocht toe te dienen onder verdoving. Tijdens de narcose is hij overleden. De oorzaak is nog niet bekend. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan. De gorillagroep is aangeslagen door deze gebeurtenis. Ook onder de medewerkers, met name onder de verzorgers heerst er verslagenheid.