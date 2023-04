Onrustige avond en aanhoudingen na wedstrijd FC Groningen-FC Utrecht

Na de wedstrijd FC Groningen-FC Utrecht op vrijdagavond 7 april 2023 bleef het lang onrustig in Groningen.

Rond 22:45 uur werd een grote groep voetbalsupporters van circa 60 personen lopend aangetroffen op en nabij de Europaweg in Groningen. Het vermoeden bestond dat zij op weg waren naar een confrontatie met de vertrekkende supporters van FC Utrecht die, per bus, via de Europaweg Groningen zouden verlaten. Op het moment dat de politie de groep benaderde vluchtten meerdere personen verschillende kanten op. Uiteindelijk konden 27 personen staande gehouden worden en werden zij bekeurd voor het lopen op een autoweg.

Brandje

Op het moment dat de agenten de groep van 27 personen bekeurde werden zij door meerdere personen (uit de groep van 60) bekogeld met bierflessen. Er ontstond ook een brandje door een brandende fakkel die gegooid werd en in de rietkraag terecht kwam. De politie heeft dit brandje weten te blussen.

Uitsupporters

De bussen van de uitsupporters zijn omgeleid en hebben via een andere route Groningen kunnen verlaten; een confrontatie tussen beide supportersgroepen is voorkomen.

Aanhoudingen

Later die avond op dezelfde locatie werden rond resp. 23:15 uur twee personen aangehouden. Een 21-jarige man uit Delfzijl werd aangehouden vanwege het in bezit hebben van harddrugs en een 45-jarige man uit Groningen overtrad het omgevingsverbod dat hem eerder was opgelegd.