Politie houdt 4e verdachte aan voor schietincident waarbij vrouw werd geraakt

Een 68-jarige vrouw uit Rotterdam raakte vrijdag 7 april gewond aan haar been toen op het Robbenoordplein geschoten werd. Dit meldt de politie maandag.

Onschuldige vrouw in been geraakt

'De politie vermoedt dat de vrouw een onschuldige voorbijganger is. Gelukkig lijken de verwondingen mee te vallen, maar dit had heel anders kunnen aflopen. Drie jongemannen zijn vrijdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Zondag 9 april is een vierde verdachte aangehouden', aldus de politie.

Het onderzoek

Het onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van een vierde verdachte, een 17-jarige Rotterdammer. Hij wordt eveneens verdacht van betrokkenheid. De drie eerder aangehouden mannen zijn gisteren heengezonden. Zij blijven nog wel verdachte in het onderzoek.

Getuigenoproep

Met deze vierde aanhouding is het onderzoek zeker nog niet klaar. Het voorkomen, bestrijden en onderzoeken van schietincidenten heeft bij de politie hoge prioriteit. Het opsporen en aanhouden van verdachten die met schietpartijen de straten onveilig maken, krijgt volle inzet. Bij deze schietpartij waarbij een onschuldige, 68-jarige vrouw is geraakt, ligt de inzet zo mogelijk nog hoger. Informatie van getuigen en beelden zijn daarbij van groot belang.