Meisje (5) omgekomen na aanrijding met motorrijder

Zaterdagmiddag is bij een verkeersongeval aan de Nicolaas Beetskade in Alkmaar een 5-jarig meisje uit Alkmaar om het leven gekomen. 'Het meisje zat in een bakfiets die door de motor werd geraakt. Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar de toedracht', zo meldt de politie zaterdag.