Automobilist gewond na ongeval op de A37 bij Wachtum

Bij een ongeval op de A37 bij Wachtum is zondagavond een automobilist gewond geraakt.

Controle over de auto verloren

De automobilist verloor door onbekende oorzaak controle over de auto, die van de weg raakte en op de zijkant in de middenberm belandde. De gewonde bestuurder is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.