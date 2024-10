Auto knalt tegen pand van tankstation in Hoogeveen

Gat in muur

Door de botsing ontstond er een flink gat in de muur. De brandweer controleerde of de constructie dusdanig beschadigd was dat er risico is op instorting. De bestuurder kwam met de schrik vrij en bleef ongedeerd. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend.