Meer verkeersdoden in 2022

In 2022 kwamen 737 mensen om door een verkeersongeval, 147 meer dan in 2021. Daarmee is het aantal verkeersdoden het hoogst sinds 2008. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers nam het sterkst toe onder fietsers van 75 jaar of ouder. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers.

Hoogste aantal omgekomen fietsers in 27 jaar

In 2022 kwamen 291 fietsers om het leven in het verkeer. Dat zijn 84 meer fietsslachtoffers dan het jaar ervoor, en is het hoogste aantal sinds 1996 (het begin van de registratie). Daarnaast hadden 225 inzittenden van een personenauto een fataal ongeluk, 50 meer dan in 2021.

Aantal verkeersdoden sterkst toegenomen onder 75-plussers

Onder 75-plussers nam het aantal fatale ongelukken het sterkst toe, met 59 procent ten opzichte van 2021. Dit komt vooral door meer verkeersdoden onder fietsers van deze leeftijd; 150 in 2022, tegen 94 het jaar ervoor. Verkeersslachtoffers van 50 jaar of ouder overlijden relatief vaak als gevolg van een fietsongeval, terwijl slachtoffers jonger dan 50 jaar naar verhouding vaker omkomen bij een auto-ongeluk. Ook relatief gezien nam het aantal ouderen met een fataal fietsongeluk toe.

Meer fatale fietsongelukken door botsing

Van alle verongelukte fietsers in 2022 kwam bijna de helft om door een aanrijding met een (bestel)auto. Het ging om 141 fietsslachtoffers, 60 meer dan in 2021. Ook waren er in 2022 meer fietsers die verongelukten door een botsing met een vrachtauto, bus of ander voertuig. Een kwart van alle fietsdoden verongelukte zonder botsing. Zij overleden na een val van de fiets, bijvoorbeeld na onwel worden, door een verkeerde stuurbeweging, een slecht wegdek, gladheid, of een voet tussen de spaken. Van deze fietsslachtoffers was ruim twee derde 70 jaar of ouder.