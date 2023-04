Vrouw (85) bestolen van haar sieraden

In Nieuw-Vennep vond zondagavond een diefstal plaats bij een bejaarde vrouw. De 85-jarige vrouw stond zondagavond in haar woning aan de Beethovenlaan oog in oog met meerdere onbekende mannen.

Bij de centrale ingang werd er rond 20.40 uur aangebeld. De bewoonster was in de veronderstelling dat het om een bekende ging. De deur van haar woning deed zij alvast open en ging in de woonkamer zitten. Tot haar grote schrik kwamen er drie onbekende mannen de woning binnen. Twee mannen bleven in de gang staan. Een derde ging naar de slaapkamer en wist daar sieraden uit een kistje te pakken. Het slachtoffer schreeuwde ondertussen dat de mannen de woning moesten verlaten en het drietal vertrok.

Het slachtoffer heeft een beperkt signalement kunnen vertellen. Drie mannen rond de 40 jaar oud. Donker gekleed. De man die haar als eerste aansprak had een zwart petje op met witte letters en sprak goed Nederlands.