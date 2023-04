Politiemedewerker eenheid Midden-Nederland ontslagen

Meerdere meldingen leidde ertoe dat Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) onderzoek deed naar de gedragingen van de medewerker, die werkzaam was als leidinggevende. Het ging hierbij om het doen van discriminerende en kwetsende uitspraken over vrouwelijke collega’s, bevolkingsgroepen en ongepast gedrag richting collega’s zoals racistisch taalgebruik, vloeken, het negeren en buitensluiten van collega’s.

Het onprofessionele gedrag van de medewerker getuigde van een grondhouding die niet past bij de politie. Het strookt op geen enkele wijze met de beroepscode en de bijbehorende ambtseed van de politie. Dit vormt dan ook de grondslag van zijn ontslag. De medewerker heeft de afgelopen periode, gedurende het onderzoek en de procedure rond deze besluitvorming, niet gewerkt. Met het uitreiken van het ontslagbesluit is het ontslag definitief.

Integriteit

Politiechef Martin Sitalsing: “Integer gedrag is de basis van goed politiewerk. De samenleving mag verwachten dat we als politie zorgvuldig en geloofwaardig ons werk doen voor iedereen in de samenleving. De beroepsidentiteit van de politie komt in het geding als collega’s zich op deze wijze uitlaten over hun medemens. We hebben een voorbeeldfunctie. Als collega’s zich discriminerend en ongepast gedragen, treden wij daar vanuit onze verantwoordelijkheid tegenop. Ik vind het belangrijk dat politiemensen zélf aan de bel trekken als collega’s zich niet laten aanspreken op dit type gedrag en niet bereid of in staat zijn daarvan te leren. Een veilige werkcultuur staat voor ons centraal, want het vergroten van de veiligheid buiten, begint binnen onze eigen organisatie.”