Voor derde keer forensisch opsporingsteam aan het werk in Oekraïne

Onderzoek onder de vlag van Internationaal Strafhof

De Nederlandse tak bestaat wederom rechercheurs van de marechaussee. Zij worden aangevuld met experts van andere defensieonderdelen. De taken van het team zijn onderzoek doen en bewijs veiligstellen. Dat gebeurt onder de vlag van het Internationaal Strafhof (ICC).

Eerdere onderzoeken

Het is de derde keer dat het FO-team naar Oekraïne gaat. In mei vorig jaar gebeurde dat voor het eerst. Na een aantal weken onderzoek kwam het weer terug. De tweede keer vond eind vorig jaar plaats. In die periodes is bewijs veiliggesteld. Dit is overgedragen aan het ICC. Daar wordt bepaald of tot vervolging wordt overgegaan.

Niet zonder risico

Nederland en Tsjechië geven dit keer gezamenlijk invulling aan de inzet. Die is zeker niet zonder risico. In Oekraïne wordt nog altijd hevig gestreden.