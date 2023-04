Agent die op 5 juli 2022 op tractor in Heerenveen schoot wordt vervolgd

Demonstraties tegen stikstofbeleid

Dinsdagavond 5 juli 2022 waren meerdere politieagenten aanwezig bij de demonstraties tegen het stikstofbeleid. Een aantal bestuurders van de tractoren gaf geen opvolging aan de bevelen van de daar aanwezige politieagenten, die tussen de tractoren hun werk deden. Ook hadden zij geen toestemming om de snelweg op te rijden. Een aantal politieagenten vond de situatie zo dreigend dat zij hun pistool trokken. Daarbij werd ook een waarschuwingsschot gelost.

Gericht op tractor geschoten

Een van de aanwezige agenten dacht dat een tractor op hem in wilde rijden en voelde zich bedreigd, ook vreesde hij voor de veiligheid van zijn collega’s. Hierop schoot de politieman op de afrit van de A32 op een tractor die werd bestuurd door een 16-jarige jongeman. De kogel kwam terecht in de deurstijl van de tractor. De jongeman werd niet geraakt. De bestuurder van de tractor werd aangehouden op verdenking van poging tot doodslag, maar het OM oordeelde dat dit niet terecht was.

Enorme impact

Dit incident heeft een enorme impact gehad, met name op de bestuurder van de trekker en zijn directe omgeving. Deze gebeurtenis was volop onderwerp van gesprek in onze samenleving. Ook op de betrokken agent en zijn naaste collega’s is de impact groot. Zo’n incident laat niemand onberoerd.

Beslissing maken in fractie van een seconde

De maatschappij moet erop kunnen vertrouwen dat wij als politie professioneel omgaan met onze geweldsbevoegdheid. Een agent zet een geweldsmiddel in als hij dit nodig acht in de uitoefening van het werk. Die beslissing maken zij in een fractie van een seconde. Of die inschatting juist is wordt achteraf beoordeeld. In dit specifieke geval zal de rechtbank zich hier over buigen.

Zaak onder de rechter

'Deze objectieve controle op ons handelen is belangrijk. Aangezien het aan de rechter is om een uitspraak te doen over het handelen van de agent reageren wij tot die tijd niet inhoudelijk op deze zaak', aldus de politie.

Foto agent op social media

Op social media gaat een naam en foto rond van een politieman die ten onrechte wordt gelinkt aan dit schietincident. Dit gaat NIET om de verdachte in deze zaak. De politie verstrekt geen persoonsgegevens van verdachten, maar meldt wél wanneer er onjuiste informatie rondgaat over de identiteit van een verdachte. Want hierdoor kunnen mensen beschadigd worden.