Woningen in Leidschendam beschoten

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Leidschendam een appartementencomplex aan de Dokter Huijserstraat beschoten. Dit meldt de politie zaterdag.

Meerdere kogelinslagen

'Omstreeks 06.45 uur werd gemeld dat op een portiekdeur geschoten was. Ter plaatse zijn meerdere kogelinslagen aangetroffen. Niemand raakte gewond', aldus de politie.

Getuigenoproep

Hoe laat het incident precies heeft plaatsgevonden is onduidelijk. Het onderzoek naar de dader(s) en de toedracht is in volle gang. Politie roept eventuele getuigen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Dokter Huijserstraat om in contact te treden met de politie.