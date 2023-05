26-jarige Amsterdammer aangehouden voor recente explosies Rotterdam

In het onderzoek naar de recente explosies en beschietingen op de Van Speykstraat en Crooswijkseweg in Rotterdam is een nieuwe aanhouding verricht.

Het team dat de incidenten en verbanden onderzoekt, hield de 26-jarige Amsterdammer zondagmiddag aan in Amsterdam. Zijn rol wordt onderzocht.

In een week tijd was de van Speykstraat toneel van een explosie, een beschieting op een gevel en een verijdelde explosie. Op de Crooswijkseweg was het maar liefst vier keer raak. Eerder werden al drie aanhoudingen verricht, onder wie twee minderjarigen. Wat de rol is van de zondag aangehouden Amsterdammer en bij welke incidenten op de Van Speykstraat en Crooswijkseweg hij betrokken is, wordt onderzocht.