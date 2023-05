Woning in Alphen aan den Rijn beschadigd door explosie

Een woning aan de Bremstraat raakte afgelopen zaterdag 29 april na een explosie beschadigd. 'Een persoon is aangehouden en de politie onderzoekt de toedracht', zo laat de politie maandag weten.

Knal en vuur

Bij de hulpdiensten kwam rond 06.00 uur de melding binnen nadat bij de woning een harde knal gehoord was en er vuur was gezien. De omgeving van de woning werd afgezet om de toedracht van de explosie te onderzoeken. 'Niemand raakte als gevolg van dit incident gewond, wel raakte een woning beschadigd. Er is een verdachte aangehouden', aldus de politie.