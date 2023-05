Opnieuw gaat explosief af bij woning

Op De Zicht in Hellevoetsluis is vanochtend vroeg een explosief ontploft bij een woning.

De explosie vond plaats rond 04.15 uur. Gelukkig raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek en is in de omgeving op zoek naar de dader(s). Politiechef Fred Westerbeke stelde gisterenavond in Nieuwsuur dat de explosies voornamelijk te maken hebben met conflicten in het drugsmilieu.