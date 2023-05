Aantal mensen buiten beroepsbevolking in 2022 snel geslonken

In 2022 waren er ruim 3,3 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar die niet deelnamen op de arbeidsmarkt. Dat is een kwart van alle 15- tot 75-jarigen.

Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking is daarmee het kleinst sinds het begin van de reeks in 2003. Vooral in 2022 nam de niet-beroepsbevolking snel af. Dat meldt het CBS op grond van een nieuwe analyse.

Het krimpen van de niet-beroepsbevolking is een van de bevindingen in de achtste editie van De arbeidsmarkt in cijfers, die vandaag verschijnt. De publicatie geeft een breed overzicht van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2022.

Mensen buiten de beroepsbevolking hebben geen betaald werk, hebben niet recent naar werk gezocht en/of zijn niet op korte termijn beschikbaar voor werk. Veelal gaat het om mensen die gepensioneerd zijn of niet meer werken vanwege ouderdom. Maar ook ziekte, zorg of een opleiding worden als reden genoemd.