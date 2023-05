Deken schorst Inez Weski voorlopig als advocaat

Aanhouding

De strafrechtadvocaat werd op vrijdag 21 april in opdracht van het OM door de politie aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die bezig is met internationale drugshandel en witwassen. Daarnaast wordt Weski verdacht van het schenden van geheimen, zo was te lezen in de verklaring die het OM vrijdag 21 april heeft gepubliceerd.

Berichten doorgeven

Weski wordt verdacht van misbruik van haar positie door berichten van de criminele organisatie van en aan haar gedetineerde cliënt door te geven. De verdenkingen tegen de advocaat zijn in de zomer van 2022 ontstaan toen een update beschikbaar kwam met ontsleutelde berichten van SkyECC', zo schrijft het OM in de verklaring.

Tijdelijke schorsing geen strafmaatregel

De tijdelijke schorsing van Weski betreft geen strafmaatregel tegen de advocaat. Het besluit om haar tijdelijk te schorsen zal worden teruggedraaid als blijkt dat ze onschuldig is.