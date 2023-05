Redactie De Telegraaf zegt vertrouwen in directie op

Na een algemene Redactie vergadering heeft de redactie van De Telegraaf donderdag het vertrouwen in de directie opgezegd. Dit laat men in een statement weten.

De redactie constateerde dat de directie van Mediahuis Nederland, waar De Telegraaf onder valt, zich niets heeft aangetrokken van een negatief advies voor het benoemen van twee nieuwe hoofredacteuren voor de krant.

Daarnaast is de redactie van mening dat de directie van Mediahuis Nederland onfatsoenlijk is omgegaan met de huidige hoofdredacteur. Voor deze is volgens de directie geen plaats in de toekomstige hoofredactie.

Met dit is men van mening dat de directie in het benoemingsproces op amateuristische en schadelijke wijze heeft gehandeld, tegen het belang van de krant. Het vertrouwen wordt dan ook in de directie van Mediahuis Nederland opgezegd.