Het heftruck certificaat en de zorgplicht van de werkgever

Arbowetgeving

Veiligheid gaat voor alles, maar is een heftruck certificaat verplicht om te hebben of gelden hiervoor andere regels? De Arbowetgeving heeft hiervoor duidelijke regels opgesteld die vooral in verband kunnen worden gebracht met de zorgplicht van de werkgever. Uiteindelijk draait het om het zo veilig mogelijk houden van de werkvloer, zowel voor de bestuurders van interne transportmiddelen als voor de overige personen die zich op de werkvloer bevinden.

De zorgplicht van de werkgever

Nederlandse werkgevers hebben een zorgplicht, wat voornamelijk betekent dat het de verantwoordelijkheid van de werkgevers is om ervoor te zorgen dat werknemers kunnen werken in een veilige en gezonde werkomgeving. Wanneer een heftruckchauffeur in het bezit is van een geldig heftruckcertificaat, dan draagt dit bij aan het realiseren van meer veiligheid op de werkvloer. Het is wettelijk niet verplicht om een heftruck certificaat te hebben om deze wel te mogen besturen, maar dit betekent niet dat iedereen zomaar plaats mag nemen op de heftruck of reachtruck. Deskundigheid voor het rijden op een intern transportmiddel is volgens de Arbowetgeving een vereiste. Het meten van deze deskundigheid werkt over het algemeen het best door het volgen van een heftruck cursus en het behalen van het certificaat.

Een medewerker moet een geschoold heftruck bestuurder zijn

Werkgevers hebben niet alleen te maken met de Arbowetgeving en de zorgplicht waaraan zij dienen te voldoen. Zij hebben ook te maken met verzekeraars die aanvullende eisen kunnen stellen. Schade kan niet gedekt zijn wanneer deze wordt veroorzaakt door een werknemer die een heftruck bestuurt zonder hiervoor geschoold te zijn. Ook dit is voor werkgevers dus een belangrijke factor om rekening mee te houden. Werknemers die niet geschoold zijn in het besturen van een heftruck of reachtruck kunnen een gevaar vormen voor zichzelf en voor andere personen op de werkvloer. Dit kan grote gevolgen hebben, zeker wanneer er letselschade ontstaat. Wanneer blijkt dat een bedrijfsongeval is veroorzaakt door iemand die onvoldoende geschoold is, dan kan het zijn dat de verzekering geen dekking van de letselschade biedt.

Niet verplicht maar wel verstandig

Het hebben van een heftruck certificaat is in de basis dus niet verplicht, maar het is om meerdere redenen wel aan te raden. Vanzelfsprekend ligt de belangrijkste reden op het gebied van veiligheid. Optimale veiligheid hoort een garantie te zijn voor iedereen die zich op de werkvloer bevindt. Het is voor werkgevers dus zeker aan te raden om bestuurders van interne transportmiddelen een passende cursus te laten volgen. Het heftruck certificaat verlengen wanneer deze is verlopen is zeker ook aan te bevelen. Dit stelt zeker dat de bestuurder up to date blijft op het gebied van veilig werken met de heftruck.