Politie onderzoekt explosie in Rotterdam

In de nacht van maandag 15 op dinsdag 16 mei heeft er een explosie plaatsgevonden aan een woning aan de 1e Schansstraat in Rotterdam Delfshaven. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen.

Het is rond 3.00 uur als er een melding binnenkomt van een explosie. De bewoners van de woning waren thuis en zijn erg geschrokken, maar gelukkig allemaal ongedeerd gebleven. Wel zijn de deur en de ramen zijn beschadigd. Het team explosievenverkenning en de forensische opsporing hebben onderzoek gedaan. De recherche gaat hiermee verder en bekijkt of er een verband is met andere incidenten. De politie weet dat er een verdachte is weggerend met donkere kleding aan.