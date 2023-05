Garage in de Spoetnikstraat in Oude Pekela in vlammen opgegaan

Oude Pekela Dinsdagmiddag ging aan de Spoetnikstraat in het Groningse Oude Pekela tegen 12.45 uur een garage in vlammen op.

Oorzaak onbekend In de garage stond onder andere een scooter en vele andere spullen. Bij de brand raakte niemand gewond. De brandweer van Oude Pekela heeft het vuur geblust. De precieze toedracht van het ontstaan van de brand is niet bekend.