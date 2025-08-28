Viering Gronings Ontzet

Het Gronings Ontzet, ook wel Bommen Berend genoemd, is een spectaculair jaarlijks evenement dat op 28 augustus plaatsvindt en de historische overwinning van de stad op de belegering van Groningen in 1672 herdenkt.

Ook dit jaar belooft het evenement een perfecte mix van traditionele gebruiken en moderne vermaak. Van klokken luiden en paardenkeuringen tot kinderenfestivals en live muziek, de festiviteiten van dit jaar bieden voor ieder wat wils.

Traditionele Hoogtepunten van Gronings Ontzet zijn het luiden van de klokken in de Martinitoren. Acteurs leggen kransen bij het standbeeld van Rabenhaupt op het Waagplein ter nagedachtenis aan de verdedigers van de stad. Het carillon van de Martinitoren zal worden bespeeld en de stad vullen met historische melodieën. En op de Ossenmarkt vindt de paardenkeuring plaats, een traditioneel evenement dat de rijke landbouwgeschiedenis van Groningen toont.