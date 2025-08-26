Opsporing Verzocht voortaan live vanuit Meldkamer Oost-Nederland

Vanaf dinsdag 2 september zendt Opsporing Verzocht live uit vanuit de Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. Daarmee schuift het programma dichter naar het kloppende hart van de politie; daar waar 112-meldingen binnenkomen, cruciale beslissingen worden genomen en noodhulp wordt aangestuurd en gecoördineerd. Deze unieke uitzendlocatie maakt de urgentie van Opsporing Verzocht nog voelbaarder. En juist dat onderstreept de gezamenlijke missie van de politie en het opsporingsprogramma: Nederland veiliger maken.

Opsporing Verzocht weet na meer dan 42 jaar nog altijd veel misdrijven op te lossen, omdat het de juiste tipgevers bereikt èn overhaalt om hun verhaal te doen. Door vanaf de meldkamer uit te zenden, laat het programma de kijker van dichtbij zien hoe cruciaal snelheid, samenwerking en informatie zijn bij het oplossen van misdrijven. 'Tippen is spannend, soms hebben mensen echt een duwtje nodig om iets te vertellen als ze bijvoorbeeld een crimineel herkennen', zegt presentator en eindredacteur Anniko van Santen. 'De kracht van ons programma is dat onze kijkers tóch die stap zetten om hun informatie te delen, telefonisch of digitaal. We denken dat we vanuit de meldkamer die betrokkenheid nog verder kunnen vergroten.'

De politie ziet de samenwerking als een waardevolle kans om het politiewerk, en daarmee ook de opsporing, nog dichter bij de samenleving te brengen. 'We zijn er 24/7, voor de veiligheid van iedereen. Dit initiatief sluit daar naadloos op aan', aldus Paul van den Assum, Hoofd Meldkamer Oost-Nederland. 'De uitzendingen zijn zorgvuldig voorbereid, met oog voor rust en continuïteit in de meldkamer. Onze primaire processen, van zowel politie, brandweer als ambulance, blijven onaangetast. Veiligheid en hulp aan mensen in nood staat altijd voorop. We zijn enorm trots dat we vanaf september het decor mogen vormen voor deze innovatieve vorm van dit live opsporingsprogramma.'

'Heel veel misdrijven kunnen alleen maar opgelost worden met de gouden tip. De kijkers van Opsporing Verzocht leveren al meer dan 42 jaar een cruciale bijdrage aan het oplossen van misdrijven. Ook het afgelopen jaar bleek weer dat in bijna de helft van de zaken die we brachten in het programma, een aanhouding is gedaan', vult Daan Annegarn aan, teamleider Landelijk Team Opsporingscommunicatie van de politie. 'We hopen dat de dynamiek van de meldkamer nog meer kijkers aanspoort om met ons mee te denken en zaken op te lossen.’