Verdachte kinder- en dierenporno voor de rechter

De gevonden kinder- en dierenporno op de telefoons van een 30-jarige man uit Den Haag was zo gewelddadig dat twee verbalisanten van de dierenpolitie na het zien van de beelden psychische hulp nodig hadden om het te verwerken. Vandaag stond de verdachte voor de rechter.

Volgens het Openbaar Ministerie is er duidelijk bewijs dat verdachte schuldig is aan het bezit en verspreiden van kinder- en dierenporno. Op de beelden was onder andere te zien hoe dieren zwaar werden mishandeld, gepenetreerd en op gruwelijke wijze aan hun einde kwamen. Bij de kinderporno ging het vooral om afbeeldingen van jonge kinderen in de leeftijd van 0-8 jaar waarbij in sommige gevallen ook sprake was van ernstig geweld. Op de drie onderzochte telefoons van verdachte zijn 1.562 kinderpornografische bestanden (foto’s en filmpjes) en 721 dierenpornografische bestanden aangetroffen.

Voor het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) was het uitkijken van met name het dierenpornografische materiaal psychisch zo belastend, dat uiteindelijk ongeveer 10.000 afbeeldingen met eenzelfde strekking niet zijn bekeken en beschreven.

Vervaardigen van beeldmateriaal

Verdachte bekent dat hij zowel kinder- als dierenporno in zijn bezit heeft gehad en heeft verspreid. Het OM stelt dat verdachte zich daarnaast ook schuldig heeft gemaakt aan het vervaardigen van dierenporno. Verdachte bekent dat hij een andere man een keer seksuele handelingen heeft laten verrichten bij de hond van verdachte en dit heeft gefilmd. Maar uit chats tussen hen blijkt volgens het OM dat er vaker is afgesproken. Ze hebben het in de chat over hun afspraakjes waar zij op een gewelddadige manier seksuele handelingen gaan uitvoeren met de honden. Ook blijkt uit de berichten dat verdachte de man meerdere keren heeft gefilmd tijdens deze daden.

Naast het bezit, verwerven, vervaardigen en verspreiden van beeldmateriaal acht het Openbaar Ministerie ook bewezen dat verdachte zelf zijn honden heeft misbruikt. Verdachte bekent dit ook.

Het Openbaar Ministerie eist een straf van 48 maanden waarvan 18 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar met als voorwaarde onder andere de verplichting zich te laten behandelen. Verder heeft het OM een gedragsbeïnvloedende- en vrijheidsbeperkende maatregel gevorderd zodat verdachte, als dat nodig is, de rest van zijn leven hulp en begeleiding kan ontvangen.