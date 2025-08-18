Defensie evacueert groot aantal ‘gewonden’

Militair medisch personeel heeft afgelopen week de zogeheten operationeel geneeskundige keten beoefend. Want je kunt maar beter voorbereid zijn op een oorlogsscenario. De focus lag op de opvang, behandeling en het via de lucht afvoeren van zo'n 120 gewonden. Land- en luchtmacht werkten hierbij nauw samen. Ook een civiel bedrijf leverde een bijdrage.

De ‘slachtoffers’ vielen onder meer bij een aanval met drones op vliegveld Deelen. Het is letterlijk van levensbelang ernstig gewonden zo snel mogelijk te stabiliseren. Dat gebeurt bij voorkeur op een hulppost in of nabij het inzetgebied. In defensiejargon heet dit een role 1. Hier bepalen ‘genezeriken’ ter plekke wie het snelst zorg nodig heeft (triage).

Voorrang evacuatie

Tijdens de training kregen de zwaarst gewonden dan ook voorrang bij de evacuatie naar een militair veldhospitaal (role 2). Daar is uitgebreidere diagnostiek mogelijk evenals chirurgische ingrepen. Chinook-transporthelikopters vervoerden de gewonden. Deze toestellen zijn hiervoor uitermate geschikt. Apache-gevechtshelikopters beveiligden het vliegende gewondentransport. Nodig, want in een oorlog heeft een vijand het op de machines gemunt.

Boxer-ambulance

Eenmaal geland, nam militair geneeskundig personeel ‘op de grond’ de slachtoffers over. Ook hier was een selectie in zwaarte van de verwondingen wezenlijk onderdeel van de oefening. Want wie gaan het eerst mee in de beschikbare ziekenwagens? Defensie heeft Boxer-ambulances, maar niet genoeg als er sprake is van massa’s gewonden. Daarom had ook GMCenter uit Vaassen een aantal ziekenwagens geleverd. Dit bedrijf is gespecialiseerd in mobiel medische faciliteiten. Het is een mooi voorbeeld van civiel-militaire samenwerking.

Een volgende schakel in de geneeskundige keten is het transport naar een nog hoger zorgniveau. De gewonden belandden uiteindelijk in het Centraal Militair Hospitaal of specialistische civiele ziekenhuizen (role 3).

Defensie zet flink in op ‘aeromedical evacuation’. Zo heeft de organisatie medische middelen in bestelling om grote groepen gewonden via de lucht te evacueren.

Behalve Deelen speelde de training zich af rond Arnhem, Amersfoort, Oirschot en Havelte.