Marinefregat Zr.Ms. Holland onderschept op valreep bijna 1.400 kilo cocaïne

Zr.Ms. Holland ligt alweer in Den Helder, nadat het 7 maanden als stationsschip in het Caribisch gebied was ingezet. Voordat het patrouilleschip koers zette naar Nederland zette, wist het drugssmokkelaars nog goed te dwarsbomen. De marine onderschepte bijna 1.400 kilo cocaïne in 2 dagen. Dat is vrijdag bekendgemaakt door het ministerie van Defensie.