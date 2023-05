Hulpdiensten vinden na lange zoekactie de lichamen van 2 vermisten na bootongeval op de Maas

In de nacht van vrijdag op zaterdagnacht heeft er op de Maas in het Limburgse Heijen een eenzijdig ongeval met een vaartuig plaatsgevonden. Dit meldt de politie zaterdag.

Twee opvarenden vermist

'Twee van de mogelijk vier opvarenden zijn inmiddels terecht. De brandweer zoekt momenteel nog te water naar nog twee andere personen die waarschijnlijk ook op het moment van het ongeval op het bootje aanwezig waren', aldus de politie

Melding

Even na 02.30 uur ontving de politie van vrijdag- op zaterdagnacht melding over een bootje dat betrokken zou zijn geweest bij een eenzijdig ongeval op de Maas. De hulpdiensten zijn daarop ter plaatse gegaan ter hoogte van de Mergeldijk. Twee personen zijn vervolgens aangetroffen. Een persoon was ongedeerd en de ander is van de benodigde medische zorg voorzien.

Zoekactie te water gestart

Uit het verhaal van de opvarenden bleek dat er waarschijnlijk nog 2 andere personen op het moment van het ongeval op het vaartuig aanwezig waren. De brandweer is sindsdien bezig met een zoekactie te water. De politie is daarnaast ter plaatse om de zoekactie optimaal te kunnen faciliteren.

Update zaterdag 08.30 uur

Inmiddels wordt er steeds meer duidelijk over wat er zich vannacht heeft afgespeeld. Van de twee personen die vannacht zijn aangetroffen, blijkt maar een persoon een opvarende van het bootje te zijn geweest. De andere persoon was niet op het vaartuig aanwezig op het moment van het ongeval.

Landelijk Team Onderwaterzoekingen

Naar de andere twee opvarenden wordt nog altijd onafgebroken gezocht door de brandweer. Ook het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie gaat bijstand verlenen aan deze zoektocht op de Maas.

Update 16.45 uur

Zaterdagmiddag zijn de lichamen van deze twee opvarenden aangetroffen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de toedracht van het incident.

Duikers

Duikers van de brandweer en het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie hebben onafgebroken gezocht naar de twee vermiste opvarenden. Zaterdagmiddag werd het vaartuig in kwestie en de lichamen van beide slachtoffers aangetroffen in de Maas, bij de uitmonding van de Oude Maas.

'Noodlottig ongeval meest waarschijnlijk'

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het incident. Daarbij is een noodlottig ongeval een van de meest waarschijnlijke scenario’s.