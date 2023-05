Dodelijk steekincident Donauweg

Rond 21.20 uur komen bij de politie meldingen binnen dat bij een ruzie op een festivalterrein gestoken zou zijn. Als agenten ter plaatse komen, treffen ze drie slachtoffers aan. Eén van hen is direct gereanimeerd en uiteindelijk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later aan zijn verwondingen overleden. De andere twee slachtoffers, een 22 jarige man uit Nieuwegein en een 24 jarige man uit Amsterdam, zijn ter behandeling van hun verwondingen ook overgebracht naar ziekenhuizen, maar verkeren niet in levensgevaar. Op en rond het festivalterrein konden agenten op basis van getuigenverklaringen twee Amsterdammers, beide 20 jaar, aanhouden. Zij zijn ingesloten voor nader onderzoek.