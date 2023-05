Slechts helft sporters weet AED op sportclub te vinden

Slechts de helft van de sporters in Nederland weet de AED op de sportclub te vinden. Vier op de tien sporters weet niet waar op de sportclub een AED hangt of dat er überhaupt één aanwezig is. De overige 8% weet dat er geen AED hangt op de club. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis onder ruim 1000 leden van een sportvereniging, zoals een voetbal- of tennisclub. Volgens de hulporganisatie is er daarom nog een wereld te winnen als het gaat om reanimatie in de sport.

‘Het kan iedereen overkomen’

Jaarlijks worden in Nederland 17.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Reanimatie en de inzet van een Automatische Externe Defibrillator (AED) binnen 6 minuten biedt dan de grootste kans op overleven, want een ambulance is vaak pas met 15 minuten ter plaatse.

'Snelle hulp van levensbelang'

Eline Nijhof, hoofd EHBO van het Rode Kruis: 'Een hartstilstand kan iedereen overkomen. Als een sporter, bezoeker, trainer of iemand uit de omgeving een hartstilstand krijgt, is snelle hulp van levensbelang. Het is daarom belangrijk dat mensen weten waar op de voetbal-, tennis- of hockeyclub de AED hangt.' Uit het onderzoek van de hulporganisatie blijkt dat vooral sporters boven de 50 jaar weten waar de AED hangt (60 procent). Van de ondervraagden onder de 30 jaar, weet slechts 40 procent dat.

Hulpbereidheid

Het gaat volgens het Rode Kruis natuurlijk niet alleen om het feit dat mensen weten wáár er een AED hangt, maar ook of sporters bereid zijn de AED te gebruiken als het nodig is.

Gemiddeld overlijden 3 tot 4 sporters per week

Uit cijfers blijkt dat jaarlijks 150 tot 200 mensen overlijden tijdens of vlak na het sporten. Dat is gemiddeld drie tot vier keer per week. Nijhof: 'Uit ons eigen onderzoek blijkt dat bijna 80 procent van de leden van een sportvereniging bereid is om de AED te gebruiken, ook als ze dat niet eerder hebben gedaan. Dat is goed nieuws. Er zijn helaas minder mensen die weten hoe ze een AED moeten gebruiken (50%) of hoe ze moeten reanimeren (60%). Als mensen weten wat ze in het geval van een hartstilstand moeten doen, namelijk: snel 1-1-2 bellen, de AED halen en reanimatie starten. Daarmee redden ze levens.'

Landelijke Reanimatiedag

Om reanimatiekennis bij mensen te vergroten, organiseren Radio 10-dj Rob van Someren en het Rode Kruis op zaterdag 3 juni de landelijke Reanimatiedag. Deze vijfde jubileumeditie staat volledig in het teken van sport.

‘Door een uur te geven, red je een leven’

In een uur leren bezoekers de basis van het reanimeren op één van de drie locaties in Nederland: bij voetbalclub FC Groningen, hockeyclub Oranje-Rood in Eindhoven en evenementencentrum Hart van Holland in Nijkerk. Daar maakt Van Someren een speciale radio-uitzending, in het teken van ‘Door een uur te geven, red je een leven’. Er zijn workshops, demonstraties van hulpdiensten en er komt een succesvol gereanimeerd slachtoffer aan het woord.