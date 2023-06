Man rijdt met nazi-vaandel in auto naar politie en wordt aangehouden

Tijdens een surveillance in het Noord-Hollandse Huizen zag een wijkagent een auto geparkeerd staan met in het voertuig een opvallend vaandel waarop een hakenkruis was afgebeeld met een adelaar; het logo van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij. De agent maakte hier melding van.

Strafbare uiting

Door de politie is getoetst of het vaandel een strafbare uiting was. 'Dat bleek het geval te kunnen zijn: een hakenkruis is een symbool van een racistische ideologie en het tonen daarvan kan in specifieke omstandigheden strafbaar zijn', zo meldt de politie donderdag.

Aanhouding voor groepsbelediging

Enkele dagen later stond het voertuig, inclusief het goed zichtbare vaandel achter de achterruit van de auto, toevallig geparkeerd voor het politiebureau van Huizen. De bestuurder van de auto, een 34-jarige man uit Huizen, meldde zich bij de balie van het bureau voor een andere zaak.

Aangehouden

'Dit toeval zorgde ervoor dat de man op heterdaad kon worden aangehouden voor groepsbelediging. Het Openbaar Ministerie zal een beslissing nemen over de verdere afdoening. Het vaandel is in beslag genomen', aldus de politie.