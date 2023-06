Nieuwe luchtverdedigingseenheid specialist tegen drones en vliegtuigen

De Koninklijke Landmacht is sinds vandaag een nieuwe luchtverdedigingseenheid rijker. 11 Luchtverdedigingsbatterij is in het leven geroepen vanwege de toenemende lucht- en raketdreiging. De batterij beschikt over wapensystemen die kunnen beschermen tegen dreigingen van helikopters, vliegtuigen en drones.

Specialiteit van de eenheid is bescherming tegen dreigingen uit de lucht op korte en zeer korte afstand. De batterij bestaat uit een Stinger-peloton en een counter drone-peloton. De nieuwe eenheid valt onder het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC), dat de thuisbasis in Vredepeel heeft.

De komst van de nieuwe eenheid is het begin van een reeks aan veranderingen om de Nederlandse luchtverdediging verder te versterken. Zo worden de huidige systemen van 13 Luchtverdedigingsbatterij vervangen. Deze batterij is gespecialiseerd in verdediging voor de middellange afstand. Daarnaast wordt er een derde eenheid opgericht, die identiek is aan 13 Luchtverdedigingsbatterij. Ten slotte wordt de Patriot-capaciteit uitgebreid.

Defensienota

De eenheid is exact een jaar na de presentatie van de Defensienota 2022 opgericht. Hierin staat onder meer dat Defensie extra investeert in capaciteiten waar de krijgsmacht goed in is. Luchtverdediging is hier een voorbeeld van. Daarmee kan Defensie op dit vlak voldoen aan de eerste hooftaak: het beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten.