Voormalig verpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis op vrije voeten

Uitgebreider onderzoek

De raadkamer had eerder geoordeeld dat de verdenking tegen de verdachte sterk genoeg was om zijn voorarrest te handhaven, met name vanwege de belastende verklaringen die hij zelf zou hebben afgelegd tegenover medewerkers van de GGZ in Drenthe. Intussen heeft uitgebreider onderzoek plaatsgevonden. Zo heeft de politie een groot aantal getuigen gehoord, waaronder collega-verpleegkundigen en de betrokken artsen, en doen deskundigen nader onderzoek naar meerdere sterfgevallen op de afdeling waar verdachte werkte.

Verdenking op dit moment niet sterk genoeg

Dit onderzoek heeft er tot op heden echter niet toe geleid dat concrete gevallen kunnen worden aangewezen waarbij de verdachte op ontoelaatbare wijze betrokken is geweest bij de dood van één of meerdere patiënten. De raadkamer is dan ook van oordeel dat de verdenking tegen de verdachte op dit moment, op grond van het dossier zoals het er nu ligt, niet sterk genoeg is om verdere voortzetting van het voorarrest te rechtvaardigen.