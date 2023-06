Agent vervolgd voor dodelijke aanrijding motorrijder en fors te hard rijdende politieauto

Motorrijder geschept door politieauto

Het ongeluk gebeurde op 6 december 2022 rond het middaguur op de Dr. Cuyperslaan in Eindhoven. Uit het onderzoek door de Rijksrecherche is gebleken dat het politievoertuig op weg was naar een melding. De auto reed over de Dr. Cuyperslaan toen de motorrijder die weg opreed om over te steken en geschept werd.

Politieauto reed fors te hard

Hoewel de politieauto voorrang had, is het OM van oordeel dat de agent vervolgd moet worden. 'Dit is onder meer ingegeven door het feit dat de agent de toegestane snelheid van 50 km/uur zeer fors overschreden heeft, terwijl hier volgens het OM geen noodzakelijke of dringende reden voor was', aldus het OM. De politieman en de nabestaanden van het slachtoffer zijn van de vervolgingsbeslissing op de hoogte gebracht.