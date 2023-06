OM eist 30 jaar cel en tbs tegen schutter (39) zorgboerderij Alblasserdam

Zorgboerderij

De verdachte schoot op 4 mei 2022 in Vlissingen een winkelier dood en twee dagen later doodde hij een cliënte en een begeleidster van een zorgboerderij in Alblasserdam. Tevens raakten daarbij twee andere personen ernstig gewond.

Relatie

De man verbleef in de periode van 2015 tot 2017 op de dagbesteding van de zorgboerderij in Alblasserdam, maar moest daar vertrekken vanwege een ongewenste relatie met een 18-jarige cliënte van dezelfde zorglocatie. De breuk kon de verdachte niet verkroppen. Dit liet hij duidelijk merken door haar in die tijd voortdurend lastig te vallen en door de vele berichtjes die hij haar bleef sturen.