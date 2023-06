Noren willen leren van integriteitsbeleid Defensie

Integriteit, hoe gaat je daar als Defensie mee om? Met die vraag was de Noorse majoor-generaal Elisabeth Michelsen met een delegatie naar Nederland gekomen. Chief of Defence generaal Eirik Kristofferson deed het andere deel van het programma: een bezoek aan Den Helder en een nadere kennismaking in Den Haag.

Onlangs kregen de Noren te maken met integriteitsproblemen. Vandaar dat de delegatie wilde weten hoe Defensie hiermee omgaat. Hiervoor had de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) voor gisteren en vandaag een programma samengesteld.

Overschrijdend gedrag

De COID legde Michelsen uit hoe het integriteitsbeleid van Defensie in de praktijk werkt. Hoe bijvoorbeeld seksueel overschrijdend gedrag wordt aangepakt en hoe je met trainingen de sociale veiligheid kunt verbeteren.

Michelsen liet weten dat het bezoek haar veel nuttige kennis had opgeleverd. Over de manier van melden, de zorg voor een veilige sociale omgeving en de noodzaak van laagdrempelige hulpverlening. Het idee van de lokale vertrouwenspersoon was bijvoorbeeld nieuw voor haar. Voor de inrichting van directies nam ze ook nog een goed advies mee naar huis: zorg ervoor dat er niet alleen specialisten in zitten, maar ook mensen uit de praktijk.

Beter leren kennen

Het Noorse bezoek bestond uit twee gelijktijdige programma’s. Want naast kennis opdoen over integriteit bij Defensie wilden beide landen meer van elkaars krijgsmacht weten. Daarvoor nam CDS Onno Eichelsheim zijn Noorse collega generaal Eirik Kristoffersen mee naar de marinebasis in Den Helder en de Joost Dourleinkazerne op Texel.

Geen enkele beperking

Vandaag was het gezelschap in Den Haag. Na een ceremoniële ontvangst volgden er op het ministerie van Defensie gesprekken. Die gingen over samenwerking in het MILSPACE 2-programma, innovatie en de organisatie van de Noorse defensiestaf. Dat laatste was weer nuttig voor de Nederlanders, omdat de Defensiestaf met een doorontwikkeling bezig is. Verder spraken de partijen over zaken als kunstmatige intelligentie en de mogelijkheden om samen materieel aan te schaffen.

Het algemene doel van het tweedaagse bezoek was meer samenwerking tussen Noorwegen en Nederland, bijvoorbeeld bij de NAVO-missie in Irak. Die samenwerking gaat overigens al heel goed. Maar het kan altijd nog beter, volgens Kristofferson: “Ik zie geen enkele beperking als het gaat om de samenwerking tussen Nederland en Noorwegen.”