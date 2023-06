Scooterrijder (84) overleden na ongeval Zwartewaal

Overleden in ziekenhuis

De man, die een scooter bestuurde en in aanrijding kwam met een personenauto, werd met zwaar letsel naar een ziekenhuis vervoerd waar hij enige tijd later overleed. De bestuurder van de betrokken personenauto, een 85-jarige vrouw uit Heenvliet, is aangehouden.

Onderzoek

De scooterrijder werd even voor 12:00 uur aangereden. Eerste hulp ter plaatse en verdere hulp daarna in het ziekenhuis waren tevergeefs. De man overleed in de vroege zondagmorgen. Het onderzoek van de politie naar de precieze toedracht is nog volop gaande.