Man (34) gewond na steekincident

Een Rotterdamse man is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 04:15 uur gewond geraakt bij een steekincident dat zich vermoedelijk binnen de relationele sfeer heeft afgespeeld. Het speelde zich af in een woning aan de Fresco in Capelle aan den IJssel. De in de woning aanwezige 40-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel, is aangehouden.