Nog twee aanhoudingen voor explosies en brand in Emmen

De 34-jarige man uit Emmen is aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij drie explosies op 29 oktober, 8 en 11 november aan de Stienackers en Het Meerveld. Ook wordt de man verdacht van brandstichting in een pand aan de Van der Meulenweg in Emmen op 10 mei van dit jaar. De 19-jarige Assenaar wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies aan de Stienackers en het Meerveld.

Eerdere aanhoudingen

Op maandag hield de politie ook al twee mannen van 20 en 19 jaar uit Emmen aan, omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij de explosies aan de Stienackers en Het Meerveld in oktober en november. Alle verdachten zitten vast en worden verhoord. Het onderzoek naar de explosies en de brandstichting aan de Van der Meulenweg gaat verder.

Kolhoopstraat en Halvemaanweg

In oktober en november vonden er ook op andere plekken in Emmen explosies en een brandstichting plaats. Zo ontplofte er op 20 oktober een shell, zeer zwaar vuurwerk, bij een restaurant aan de Kolhoopstraat in Emmen. Op 13 november was er een explosie aan de Halvemaanweg. Een dag later werd op dezelfde plek brand gesticht.

Mogelijk verband

Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk wat het motief is geweest voor de verschillende explosies en de brandstichtingen van vorig jaar. De politie weet dus ook niet of er een verband is tussen de verschillende incidenten, maar dat wordt wel onderzocht. Zo is het volgende de politie heel opvallend dat er steeds gebruik wordt gemaakt van de shells. Dat was ook het geval aan de Stienackers en Het Meerveld. Het zou dus kunnen dat de verdachten elkaar kennen of dat ze elkaar helpen. Mede daarom zijn er beelden gepubliceerd van de explosies en de brandstichting aan de Kolhoopstraat en de Halvemaanweg. De politie hoopt dat iemand de verdachten kent of dat iemand informatie heeft dat belangrijk kan zijn voor het onderzoek.