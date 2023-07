Kabinet gevallen, Rutte zaterdag naar Koning

Het kabinet Rutte IV is vrijdag gevallen. Dit heeft premier Rutte vrijdagavond in een speciale persconferentie laten weten.

Asielinstroom

De coalitiepartijen zijn al lang verwikkeld in een discussie rond het migratiebeleid. Vrijdag klapte het overleg uiteindelijk tussen de coalitiepartijen en is er uiteindelijk dus geen overeenstemming bereikt over te nemen maatregelen om de asielinstroom te beperken.

Persconferentie demissionair premier Rutte

De volledige ministerraad hield vrijdagavond om 21.30 uur nog een laatste bijeenkomst. Daarna heeft demmisionair premier Rutte een persconferentie gegeven over de val van zijn vierde kabinet. Daarin liet Rutte weten dat de onderlinge verschillen in opvatting tussen de coalitiepartijen over het asielbeleid 'helaas onoverbrugbaar' bleken te zijn. 'Beste dames en heren, en ook mensen thuis die dit volgen. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag van het voltallige kabinet aanbieden aan de Koning. Ik stuur uiteraard die ontslagaanvraag ook in kopie aan de Tweede Kamer. Ik heb de Koning eerder vandaag op de hoogte gehouden van de politieke ontwikkelingen en zal hem ook morgen bijpraten en uitleggen wat er precies gebeurd is', aldus Rutte op de persconferentie.

Rutte zaterdagmiddag naar Koning

Demissionair premier Rutte gaat zaterdagmiddag om 13.00 uur naar koning Willem-Alexander op Huis ten Bosch om de val van zijn kabinet toe te lichten. Daarvoor komt de koning terug van zijn vakantie. Het officiële ontslag van zijn ministers en staatssecretarissen heeft Rutte vrijdagavond al schriftelijk aangeboden.