Nepaanbiedingen: winkeliers goochelen met adviesprijzen

Consumenten worden nog steeds op het verkeerde been gezet bij aanbiedingen. Ondanks strengere wetgeving die misleiding moet tegengaan. 'Verkopers hebben een sluipweg gevonden via zogenaamde adviesprijzen', aldus de Consumentenbond.

Sinds 1 januari 2023 gelden strengere regels voor aanbiedingen. Bij een van-voor korting moet de van-prijs de laagste prijs zijn die de verkoper 30 dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft gebruikt. De prijs kort voor een aanbieding even verhogen en vervolgens weer verlagen, kan zo niet meer. De wet geldt echter niet voor adviesprijzen. En juist die worden veelvuldig ingezet om het voordeel groter te laten lijken.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Een winkelier kan bijvoorbeeld zijn prijs verhogen van €400 naar €500, en toch adverteren met 50% korting. Want als de adviesprijs €1000 is, mag dat. De winkelier overtreedt de wet dan niet. Daar gaat dus iets mis.’

70% 'korting'

De Consumentenbond hield 3 maanden lang de prijzen bij van 100 grote webwinkels en 20 drogisterijen en supermarkten. Hoewel er minder nepaanbiedingen zijn, zagen onderzoekers veel advertenties met doorgestreepte adviesprijzen. Zo adverteren wasmiddelenproducenten Henkel (Witte Reus en Fleuril) en Unilever (Robijn, Dove, Sun) met kortingen op Bol.com tot 70%. Daarbij ‘vergeten’ ze te melden dat de kortingen gerelateerd zijn aan extreem hoge adviesprijzen, die zij zelf bepalen, en nooit gerekend worden.

Coolblue laat een aanbieding voor een Samsung tv (van €699 voor €649) mooier lijken door er een doorgestreepte adviesprijs van €799 erbij te zetten. En Kruidvat adverteerde met de airco Nedis 7000 BTU: adviesprijs €374,99, nu voor €189,99. Maar op de site van de aircofabrikant stond als adviesprijs €179,99. Volgens Kruidvat betrof het prijsfouten van de fabrikant, die naderhand zijn gecorrigeerd.

Wet aanscherpen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Schermen met adviesprijzen is je reinste onzin. Die prijzen worden vrijwel nooit gerekend en zijn ook niet relevant voor consumenten. In 2024 wordt de wet geëvalueerd. De Consumentenbond pleit voor aanscherping van de wet en een einde aan het adverteren met adviesprijzen en ‘elders’ prijzen. Zodat consumenten nog beter beschermd worden tegen schijnvoordeel.