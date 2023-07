Vijf minderjarige meisjes aangehouden voor reeks geweldsincidenten

De verdachten kwamen in beeld na een mishandeling in een horecagelegenheid aan het Stadhuisplein in Zoetermeer. Daarbij raakte in juni een 13-jarig meisje gewond. Uit het onderzoek dat volgde, bleek dat meerdere minderjarigen betrokken zijn geweest bij een reeks geweldsincidenten in Zoetermeer de afgelopen maanden. Het gaat om mishandelingen, openlijke geweldpleging, maar ook om diefstal met geweld en afpersing.

Verdachten

Deze week hield de politie vijf minderjarige verdachten aan. Het gaat om een meisje van 15 jaar, twee meisjes van 14 jaar en een meisje van 13 jaar uit Zoetermeer en een meisje van 14 jaar uit Delft. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen.

Drie van de verdachten, de drie 14-jarige meisjes, zitten nog vast. Zij worden vrijdag 14 juli voorgeleid bij de rechter-commissaris. De andere twee verdachten, de 13- en 15-jarige meisjes, zijn in vrijheid gesteld in afwachting van hun proces.