Vooral jongeren onderschatten kans om in phishing te trappen

In 2022 trapten gemiddeld 280 Nederlanders per dag in een phishing-bericht. In de meeste gevallen ging het om berichten van criminelen die zich voordeden als bankmedewerker. Het beeld dat alleen ouderen slachtoffer worden, wordt ontkracht door de cijfers van het CBS. 0,7 procent van de 25 tot 45-jarigen was vorig jaar slachtoffer. Onder 45 tot 65-jarigen lag dat percentage net zo hoog.