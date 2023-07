Trailer verliest varkensvlees

Woensdagmorgen is een vrachtwagen varkensvlees verloren op de Keulsebaan in Boxtel. Het ongeval gebeurde op de rotonde ter hoogte van de Rabobank.

Vermoedelijk is de trailer in de bocht van de rotonde gescheurd door het vele gewicht, maar hoe het exact is gebeurd is niet bekend. De Keulsebaan is afgesloten en men is met man en macht bezig de ravage op te ruimen.