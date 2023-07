Auto van talud bij knooppunt Hintham op de snelweg A59 bij Rosmalen

Gewond

Rond 09.30 uur rukten de hulpdiensten massaal uit, een in allerijl gealarmeerde traumahelikopter is niet meer ter plaatse gekomen. Bij het ongeluk is de automobilist gewond geraakt, het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Ladderwagen

De brandweer zette een ladderwagen in om het slachtoffer horizontaal te transporteren. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig geborgen en afgevoerd. Vanwege het ongeluk was de verbindingsweg van de snelweg A59 vanuit Oss naar de snelweg A2 in de richting naar Utrecht dicht.